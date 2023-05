Comparte

Luego de alcanzar su noveno título de campeón en la Premier League, el Manchester City no se guardó nada en las celebraciones. Josep Guardiola, entrenador de los Ciudadanos aseguró que se tomaron “todo el alcohol de Manchester” tras la consagración.

Las celebraciones arrancaron luego del empate de este miércoles entre el City y el Brighton & Holve Albion, en la penúltima fecha de la Premier.

“Estaba un poco preocupado por si bajaba mucho nuestro rendimiento respecto a los últimos cuatro, cinco o seis meses, porque hace 40 horas nos bebimos todo el alcohol en Mánchester”, aseguró Guardiola.

Sobre los próximos desafíos para el Manchester City, Pep señaló que “No quiero que bajemos el nivel antes de la final de la FA Cup y la Champions”.

“Yo a las 22:30 estaba en la cama. Estaba agotado. Vi ‘Match of the Day’ y me fui a dormir como un bebé, pero sé que los jugadores hicieron lo que tenían que hacer. Cuando ganas la Premier League tienes que celebrarlo”, sentenció el técnico español.

Este domingo el City jugará el último partido de la temporada en la Premier League ante el Brentford, mientras no pierde de vista la Final de la FA Cup del 03 de junio ante el Manchester United, ni la final de la Champions League frente al Inter de Milan, el próximo 10 de junio en el Atatürk Olympuc Stadium de Estambul.