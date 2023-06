Comparte

Sammis Reyes, el primer chileno en jugar en la NFL, repasó los momentos más difíciles jugando para los Chicago Bears . Un año en el que fue suplente y tuvo que lidiar con una rebelde lesión.

En entrevista con La Tercera, Reyes contó: “El año pasado tuve una lesión y no tuve mucho control sobre ella, pero ahora estando sano, conociendo mucho mejor el juego y entendiendo el libro de jugadas de mejor manera, creo que el potencial que todos sabían que tenía al entrar a la liga, finalmente, se puede ir concretando. El Sammis Reyes de hoy es muy distinto al de ayer”.

“Mis rutas son mucho mejores. Mis manos han mejorado, mi conocimiento, mi mentalidad. Me enfoqué en cada detalle. Me enfoqué cada hora de cada día, y desde que me levantaba hasta que me dormía pensaba en cómo podía mejorar”, señaló el maipucino.

También, el chileno de 28 años aseguró que “creo que ese nivel de extremismo es lo único que te va a llevar a rendir a este nivel«.

Sus motivaciones para llegar a Jacksonville

Ya refiriéndose a lo que pasaba dentro de la cancha, Sammis Reyes explicó cómo se dio su cambio desde la ofensiva a la línea defensiva del equipo. “Lamentablemente, en Chicago pensaron que era una buena idea cambiarme de posición, salir de la ofensiva y pasar a ser Defensive End (extremo defensivo). No tuve mucho que decir en ese tema, pero lo hicimos y me extendieron una oferta para este año. Seguían pensando que podía jugar bien de defensa”.

“Con todo el respeto del mundo la declinamos, porque con mi equipo sabemos lo buen Tight End (último hombre de la línea ofensiva) que puedo ser. Queríamos apostar nuestras cartas por esa posición y hoy se están viendo los beneficios de esa decisión”, complementó.

Sobre su llegada a los Jacksonville Jaguars, Reyes comentó que “Queríamos ir a un equipo ganador, un equipo donde realmente pudiese hacer algo especial. Por eso nos visitamos con los Eagles, por eso visitamos Cincinnati. Y este equipo está en esa conversación. Además, con Jacksonville siempre sentimos que yo encajaba mejor en el plantel”.