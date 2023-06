Comparte

Pese a no estar inscrito en Copa Libertadores, el defensor de Colo-Colo, Emiliano Amor, acompañó a la comitiva a Buenos Aires para el trascendental duelo frente a Boca Juniors. En su arribo a Argentina, el zaguero no quiso poner fecha a su regreso oficial a las canchas, pero avisó que se encuentra cada día mejor.

Sobre su recuperación, Amor señaló que “estoy contento porque jugué un amistoso de 45 minutos y vengo entrenando a la par de mis compañeros hace más de tres semanas. Vengo agarrando ritmo y seguramente esta intertemporada me servirá mucho porque haremos dobles turnos, amistosos… estoy muy contento y solo queda meterle”.

“No pongo fecha. Voy hablando con el técnico y el cuerpo médico como me voy sintiendo, ellos con mucha confianza me van preguntando. Yo me siento muy bien, cada día mejor”, añadió.

El defensor del cacique, además, palpitó el duelo frente a Boca Juniors de este martes a las 20:00 horas. “Sabemos que es una final, que es probablemente el partido más importante del año. Hay que ir con todo, como lo venimos haciendo en los últimos partidos. Hay que mejorar algunos detalles, pero tengo mucha confianza en mis compañeros y que van a jugar como se debe”, afirmó.

“Se puede ganar en La Bombonera, somos Colo-Colo, no hay que olvidarse de eso. Somos el más grande de Chile, somos grandes en Sudamérica y si entramos cien por ciento mentalizados lo podemos ganar”, agregó.

“Aunque venga de algunos partidos malos es Boca. Sabemos que es un equipo muy importante, que el técnico es de jerarquía, pero dentro de la cancha somos once contra once”, completó.