El ex defensor de Universidad de Chile Mathías Corujo está ad portas de emprender un nuevo desafío. Luego de colgar los botines, el campeón con los azules tendrá su debut como entrenador en el fútbol uruguayo.

El Sportivo Bella Italia, de la Primera División Amateur del Uruguay, será el equipo en el que Corujo dará sus primeros pasos en la dirección técnica.

“Estoy muy feliz de tener esta oportunidad. La llegada se dio por conocidos que están en el club y me contaron del proyecto. Estaba buscando una chance para poder dirigir, algo a nivel juvenil para tratar de no apurarme, pero apareció esto y luego de dos o tres días de pensarlo tomé la decisión”, aseguró en su presentación.

El ex defensor de la U indicó que “El contexto está bueno para dar mis primeros pasos. Mi idea era estar lejos del fútbol para hacer otro tipo de cosas pero después de un año me di cuenta que quiero estar ligado a esto con el conocimiento que he ido adquiriendo”.

Corujo defendió la camiseta de Universidad de Chile entre 2014 y 2016, cosechó 1 Supercopa y 1 Copa Chile.