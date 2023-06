Comparte

La discusión sobre si deberían estar aún los pesos pesados de la Generación Dorada en La Roja, pese a su edad y poca continuidad en sus clubes, persiste. Aunque Patricio Yáñez tiene una postura clara, sobre todo con la figura de Gary Medel.

Es que el comentarista de Deportes en Agricultura cree que el Pitbull, pese a no tener club y su avanzada edad, aún es un inamovible en la defensa de La Roja, por sobre Paulo Díaz, quien es una pieza muy considerada en River Plate.

«Medel es mucho más que Paulo Díaz, lejos. A nivel de Selección Medes le da una tremenda cancha…», comentó Yáñez.

Además, el campeón de la Libertadores con Colo-Colo se arrepiente de un particular episodio, donde ninguneó a Gary Medel por su físico.

«Una vez Medel llegó gordito a La Roja. Fue la única vez que lo he visto mal en la Selección y yo lo maté y le dije ‘ya está bueno, retírate’, y resulta que nos dio una clase magistral de lo que significa vestir la camiseta de la Selección», contó Patricio Yáñez.

