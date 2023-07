Comparte

El excapitán y referente de Universidad Católica, Cristián Álvarez, respaldó a Ariel Holan en la banca cruzada y apuntó que cambiar al entrenador “no es llegar y hacerlo”.

“No es llegar y sacar. Hay distintos factores. Muchas veces se trabaja bien, pero no salen los resultados… si se trae alguien más, quién va a venir. Cambiar al técnico es un cambio importante, no es llegar y hacerlo. Y yo siento que Holan hace un excelente trabajo”, dijo en conversación con La Tercera.

Álvarez también afirmó que no jugar en San Carlos de Apoquindo ha afectado al rendimiento del equipo. “Para nada uno puede dejar afuera del análisis que la UC no está jugando en su estadio. Al equipo que sea, eso le afecta. Es súper importante entenderlo. En pandemia se jugaba sin público, pero en sus estadios. Siempre hay múltiples factores por los que te puede estar yendo mal: la conformidad del equipo, el cuerpo técnico, el desorden de los dirigentes, da lo mismo. Y no digo que sea el caso”, indicó.

“La localía es un factor muy importante. Si la UC hubiese jugado siempre los clásicos en San Carlos, tendría muchos más campeonatos. No es lo mismo jugar finales en el Nacional que hacerlo en San Carlos”, concluyó.