Comparte

El Sindicato de Futbolistas Profesionales envió una solicitud a la ANFP para que los partidos de los clubes desde la sexta región hacia el sur sean suspendidos debido al frente de mal tiempo que está afectando a esas zonas.

Así lo confirmó el presidente del organismo, Gamadiel García, quien en diálogo con Deportes en Agricultura explicó que «levantamos esta solicitud porque entendemos que no se compite en las mismas condiciones. Hay compañeros que no han podido entrenar, ya que no tienen un lugar dónde hacerlo, y otros está ayudando a sus vecinos. Entonces, no ha sido una semana normal para muchos futbolistas ni para el país».

En la misma línea, García aclaró e insistió en que «entendemos que el torneo se ha cortado bastante esta temporada, pero lo que queremos es que cuando se compita se haga en igualdad de condiciones».

Finalmente, el presidente del Sifup ejemplificó con la situación que viven algunos jugadores y clubes del sur de Chile: «Hay jugadores de Rangers que no pudieron llegar al entrenamiento porque no pudieron salir de su casa, en Curicó ocurre algo similar. Por lo tanto, no han sido noches normales, de descanso para un deportista de alto rendimiento. Aquí se refleja lo que se vive desde la sexta región hasta Ñuble y es lo que hablamos con el presidente de la ANFP».

Por ahora, desde la ANFP no ha existido una determinación oficial, aunque señalaron a Deportes en Agricultura que hay dos partidos de Primera División, tres de la Primera B y cuatro de Segunda División que corren riesgo de suspensión.