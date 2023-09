Comparte

Todo indica que Alexis Sánchez no viajará a Uruguay. Es que Eduardo Berizzo decidió dejar al chileno en Santiago luego de algunos inconvenientes físicos que presentó el atacante tras tres meses sin actividad competitiva.

En este sentido, el Niño Maravilla, luego de conocerse la noticia publicada por La Tercera, reaccionó en sus redes sociales con una imagen entrenándose con La Roja y la canción del argentino Wos, «Arrancármelo».

Alexis eligió la parte de la letra que versa: «No me pidas que no vuelva a intentar / Que las cosas vuelvan a su lugar / Y no tengo pensado hundirme acá tirado…».