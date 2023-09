Comparte

El 10 de la selección brasilera, Neymar Jr. Atendió a los medios de comunicación en la previa del duelo entre el Scratch y Bolivia. El jugador del Al Hilal comparó el nivel de la liga de Arabia Saudita con la de Francia.

“No veo dificultad en mantener un nivel alto jugando en la liga saudí con el Al Hilal. Puedo garantizar que el fútbol allí es lo mismo. La pelota es redonda, hay goles y por los nombres que han ido allí, no sé si no es mejor que la liga francesa”, señaló Neymar.

El ex PSG y Barcelona expresó que no tendrá problemas de adaptación a su nuevo club, por los aspectos culturales del país árabe: “Es muy diferente. Pero la respeto y sé mucho sobre ella, así que no sufriré para adaptarme”.

“Estaba en duda de volver a la selección, sí. Pero después de la presión de amigos y familiares, empecé a valorar lo que hice en la selección. Aquí hay mucha presión, las críticas te dejan triste, te hacen no valorar lo que has hecho. Pero la familia te hace ver que merece la pena continuar, que merece la pena seguir aguantando esas críticas”, cerró el crack de Brasil.

El duelo entre Brasil y Bolivia cerrará la primera fecha de las Clasificatorias, este viernes a las 21:45 horas.