Felipe Mora sigue disfrutando de un gran regreso en el Portland Timbers tras su grave lesión. El chileno volvió a ser protagonista en la victoria de su equipo como visitante por 1 a 2 ante el Austin FC.

El delantero chileno marcó el gol del empate y luego aportó con una asistencia en la victoria del Portland, la cual los dejó en la zona de pre clasificación de la Serie Final, a solo cuatro puntos de la clasificación directa.

Another look at Mora’s first half finish 💥 pic.twitter.com/B8yiuYUCqz

Can we talk about that chest assist from Felipe 😱

pic.twitter.com/PvLdULvBzf