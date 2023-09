Comparte

Los distintos deportistas que representarán a Chile en Santiago 2023 se preparan arduamente a 30 días del inicio de los Juegos. Entre ellos destacan dos riders chilenas que son grandes opciones de medalla en el skate.

Hablamos de Josefina Tapia y Valentina Petric, quienes vienen destacando hace varios años en los campeonatos nacionales y sumar grandes experiencias a nivel internacional.

Tapia compitió en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, mientras que Petric es campeona nacional en la categoría Street.

“Me he tomado la preparación de estos Juegos Panamericanos de manera muy profesional. Me he asesorado física, nutricional y psicológicamente con mi equipo. He entrenado en Chile prácticamente a diario y viajé a Brasil en dos oportunidades y a Roma para seguir perfeccionando mi técnica y mejorando mi nivel”, señaló la deportista del Team Vans, Josefina Tapia.

“No hay mucho donde practicar, así que estuve dos semanas entrenando en Brasil. Justo antes de los Panamericanos, entre el 1 al 8 de octubre, tengo un Mundial en Roma que suma puntaje para los Juegos Olímpicos”, agregó Tapia.

Valentina Petric, quien competirá en la categoría Street dijo que “nos conocemos muy bien con todas las competidoras, porque nos topamos siempre en las competencias de Chile o fuera. El nivel es muy alto, pero me he preparado de la mejor manera para llegar en mi nivel más alto a los Panamericanos. Chile tiene un muy buen nivel de skate y eso es lo que queremos demostrar”.

Otra de las cartas fuertes de los deportes urbanos femeninos es Macarena Pérez, quien brilla en el BMX Freestyle.

“Mi preparación ha sido intensa y he estado en muchas competencias que me han permitido seguir mejorando y afinando mi nivel. Estuve en una Copa del Mundo en Bélgica y Gran Bretaña y, antes de Santiago 2023, en China. Medirse siempre contra las mejores del mundo es un desafío físico y mental muy alto, por lo que espero que esto me ayude a conseguir un buen desempeño en Santiago”, apuntó Pérez.

“Mis expectativas y sensaciones son súper altas, de tener una experiencia única y muy especial. Nunca he tenido una competencia como local, así que va a ser una experiencia diferente y con el apoyo del público muy fuerte”, añadió Josefina Tapia.

“Va a ser una fiesta del deporte muy grande en Chile, sobre todo para las nuevas generaciones, que se podrán inspirar en estos ejemplos. Todavía es muy difícil vivir y dedicarse al deporte, así que esta será una gran oportunidad. Quiero hacer mi línea bien, quedarme con esa buena sensación y llegar al podio, que creo es posible”, cerró la rider chilena.