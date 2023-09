Comparte

El Máster de Boulder es de los mejores torneos de escalada de todo el continente, donde año a año deportistas internacionales esperan llegar al país y este 2023 no será la excepción y The North Face ya tiene todo preparado para vivir el enorme ambiente deportivo.

Ya se han disputado seis de los ocho Pre Masters de Boulder que se vivieron en Santiago, Arica, Punta Arenas, Pucón, Valparaíso y Coyhaique, donde varios escaladores ya lograron la clasificación, y ahora al llegó el esperado momento del torneo final.

El Máster de Boulder se realizará los días viernes 13 y sábado 14 de octubre en el Parque Bicentenario de Vitacura, donde nuevamente los fanáticos que quieran presenciar el torneo lo podrán hacer de manera gratuita.

Patricio Jarpa, Marketing Communication Manager de The North Face Chile comentó las novedades que tendrá el torneo. “El Máster de Boulder

es uno de los campeonatos de escalada más importantes de Sudamérica y es esperado tanto por escaladores como por el público general. Este año invitamos a muralistas nacionales a que plasmaran el concepto de Chile endémico en los 40 metros de ancho y 4,5 de alto. Llegando a un resultado que sin duda sorprenderá. Este evento se caracteriza por su alto nivel competitivo y por la calidad de sus competidores. Sin duda es un panorama imperdible y que hará vibrar al Parque Bicentenario”, comentó.

La escalada ha sido un deporte que ha crecido de forma constante en todo el país, donde cada año se abren nuevos gimnasios para que la gente lo practique, generando un ambiente de mucho compañerismo.

Esta será la 14º edición del Máster de Boulder, un evento que ha celebrado el mundo de la escalada a lo largo de todo Chile, donde solo clasifican los mejores deportistas del país, atrayendo además a destacados escaladores de todo el continente.

No pierdas la oportunidad de vivir la mayor competencia de escalada de Sudamérica y asistir a un tremendo evento deportivo y lleno de competitividad. Para más información, no dudes en ingresar a https://www.thenorthface.cl/ o revisar las redes sociales de The North Face Chile.