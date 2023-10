Comparte

El triple medallista olímpico, Fernando González, entregó algunos detalles de su relación con uno de los tenistas más importantes de la historia, el suizo Roger Federer.

Mano de piedra, en conversación con el programa Sabor a Gol de TNT Sports, aseguró que conoce al ex número uno del mundo “desde los 12 años y era malo. De hecho, una vez en un torneo Sub14 yo era el mejor junior del mundo y él era un año menor. Se me acercó y me hizo preguntas. Le di algunos consejos. Agarré súper buena onda con él ahí. Andábamos juntos para todos lados”.

Además, al repasar la obtención de las medallas olímpicas en Atenas 2004, con Nicolás Massú, González señaló que “nos cambió la vida. Pasamos de ser conocidos a casi estrellas. Íbamos a restaurantes y se llenaba afuera, algo como lo que ocurre con Messi hoy en Estados Unidos, pero a otra escala. Fue hermoso”.

El ex número cinco del ranking ATP analizó el momento que está viviendo Nicolás Jarry, actual 22 del planeta, y se mostró expectante con lo realizado este año por el chileno. “Me gusta mucho el tenis de Nico Jarry pero creo que lo puede mejorar mucho. Lo enfocaría de otra forma, pero tiene todas las capacidades. Como es alto podría jugar puntos más cortos para poder llegar más entero al final del partido o de temporada. Le está yendo muy bien”, sentenció.