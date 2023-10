Comparte

La madrugada de este sábado, el tenista chileno Cristian Garin (99° del mundo) se medirá ante el número 3 del ranking ATP, Daniil Medvedev, por la segunda ronda del Masters 1.000 de Shangai. En la previa, el ruso se refirió al enfrentamiento con Gago y su presente en la temporada del tenis.

“Con Garin ya hemos jugado en un par de ocasiones, pero no recientemente. Entrenamos un par de veces el año pasado, es un gran jugador”, comentó en entrevista con el medio Punto de Break.

“Estuvo en el Top 20, si no me confundo. Ha pasado por una situación complicada últimamente, pero ha ganado su encuentro de primera ronda y está acostumbrado a las condiciones, así que sé que será duro. Necesito dar lo mejor de mí”, sentenció el finalista del último US Open.

El duelo entre Garin y Medvedev está programado para el segundo turno en el Stadium Court de Shanghai, por lo que no debería comenzar antes de las 02:50 horas de nuestro país.