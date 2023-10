Comparte

Tras renovar hasta 2025 con Universidad Católica, Fernando Zampedri señaló que uno de sus principales deseos es ser goleador histórico de los cruzados.

“Estoy muy contento, muy feliz de este nuevo vínculo. Solo palabras de agradecimiento por darme esta nueva oportunidad y seguir perteneciendo a esta hermosa y gran institución”, dijo a los canales oficiales del club.

“Hacer mis primeros pasos en 2020 cuando fue un año tan complicado y conseguir el título me hizo abrir muchas puertas en este club donde pude seguir consiguiendo cosas, afianzarme de la mejor manera y hoy en día tener un gran objetivo como institución que es seguir consiguiendo títulos y en lo personal todos saben las ganas que tengo de ser el goleador histórico de este club”, añadió.

Sobre su renovación con la UC, Zampedri señaló que “primero y principal tiene que ver con los dirigentes que confiaron a traer a Fernando Zampedri a Universidad Católica y después la confianza que se fue dando a medida que fue pasando el tiempo. En lo humano rescato mucho la clase de gente que hay en este club”.

“Siempre fue muy claro todo con el club, siempre les expresé mi idea y les di la tranquilidad a ellos que mi deseo era seguir perteneciendo a Católica, no tenía pensado irme de este club. Con el pasar de mi carrera he ido conociendo clubes y la verdad es que esta institución es de las mejores en las que he podido estar, sino la mejor”, completó.