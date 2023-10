Comparte

El astro argentino Lionel Messi protagonizó un complicado momento en el duelo en que Argentina superó por la cuenta mínima a Paraguay. Es que el futbolista del Inter Miami recibió un escupitajo por la espalda de Antonio Sanabria, quien negó el hecho.

Una situación que Messi le quiso restar importancia: «No lo vi, me dijeron en el vestuario que uno de ellos me había escupido».

Luego agregó que «la verdad es que no sé quién es, porque no sé quién es el chico éste, pero no lo vi. Me dijeron ellos después, pero tampoco le quiero dar importancia, sino va a salir en todos lados y es peor, se hace conocido… mejor dejarlo ahí».

Tras el partido, el paraguayo Sanabria no dudó en negar la acción, incluso detalló que la confusión se dio por el efecto de la cámara que captó la acción.