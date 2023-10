Comparte

El volante alemán de FC Barcelona, Ilkay Gündogan, apuntó a sus compañeros tras la derrota por 2-1 ante Real Madrid en el clásico español.

“Quiero ser honesto, pero sin pasarme. No quiero decir algo que no debería. Vengo del vestuario y obviamente la gente está decepcionada, pero después de un partido tan importante y un resultado innecesario me gustaría ver más enfado y decepción”, dijo el mediocampista.

“No vine aquí para perder este tipo de partidos o abrir este tipo de brechas. Yo también tengo responsabilidad como jugador veterano para no permitir que el equipo deje que pasen estas cosas”, agregó.