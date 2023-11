Comparte

Para algunos hinchas del fútbol no existe nada peor que perder, y más si la derrota llega en un partido importante. Esta es la situación de Marcelo Morales, un policía de la Ciudad de Buenos Aires fanático de Boca Juniors, quien se suicidó luego de que su equipo perdiera la final de la Copa Libertadores ante Fluminense, según detallan sus familiares.

Verónica, madre de Marcelo, señaló a Crónica TV que su hijo habría tomado semejante decisión “porque era fanático de Boca. Si perdía estaba mal, se ponía triste. Boca es una basura, porque mataron a mi hijo. Por ellos se mató mi hijo, por Boca. Yo ahora no lo tengo y no hay ningún jugador ni nadie que me dé el pésame”.

“No pensé que mi hijo iba a llegar a ese límite de matarse. Hace algunas semanas le había dicho al papá ‘si Boca no gana el 4 de noviembre yo me mato’. Pensamos que estaba haciendo un chiste. Que tomen conciencia los jóvenes, que piensen su familia”, añadió.

Morales habría hecho uso de su arma de servicio para dispararse y fue encontrado sin vida en su habitación en el barrio de Don Orione de Claypole, en Buenos Aires.