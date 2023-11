Comparte

La Comisión de Género de Santiago Wanderers emitió un comunicado luego de las lamentables declaraciones del presidente del club Reinaldo Sánchez, quien relativizó los hechos por los cuales se acusa a Jordhy Thompson y que lo tienen en prisión preventiva.

Es que Sánchez, en diálogo RedGol se refirió a la situación que atraviesa el futbolista, que es formalizado por desacato a la justicia y por femicidio frustrado. “Lo que pasa es que ahora las leyes protegen a las mujeres, los hombres están sonados. No sé si haya sido una gran cosa, pero ahora por cualquier cosa se va a Tribunales (…). Son cabros jóvenes, a lo mejor le tocó una mujer muy jodida“, señaló Sánchez.

Ante estas lamentables declaraciones la Comisión de Género de Wanderers expresó que “dejamos en claro que este tipo de declaración no representa los valores de Santiago Wanderers de Valparaíso. Las declaraciones de Reinaldo Sánchez perpetúan un clima de violencia del cual el fútbol chileno no está ajeno. Consideramos que es responsabilidad de todas las personas que formamos parte de la comunidad futbolera visibilizarlo, no permitirlo y evitar que la violencia quede impune“.

Además, cierran el texto indicando que “como hinchas, socias y feministas” no permitirán que una persona con antecedentes de violencia de género sea parte del club.