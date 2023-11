Comparte

Tras la victoria sobre Unión La Calera, el director técnico de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, abordó los rumores que lo vinculan con Alianza Lima y afirmó que hoy por hoy su prioridad el cacique.

“Siempre hay comentarios al final de la temporada, pero todos saben que la prioridad siempre la va a tener Colo-Colo, a pesar de las intenciones de otros clubes”, dijo en conferencia de prensa.

“Ahora no me preocupa, lo que me preocupa es ganar el próximo partido, seguir haciendo bien nuestro trabajo y esperar que los rivales sigan perdiendo puntos”, agregó.

Por último, analizó el triunfo por 2-0 sobre La Calera que le permitió al equipo recortar distancia con los líderes del torneo. “Lo más importante son los tres puntos. Sé que tenemos que mejorar, hay jugadores que se notaron cansados. Más allá que en el segundo tiempo no jugamos mejor, pudimos hacer los goles y ganar”, cerró.