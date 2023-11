Comparte

El goleador de la Roja Alexis Sánchez tuvo palabras de agradecimiento para el ahora ex técnico de Chile, Eduardo Berizzo. Maravilla se lamentó por la salida del estratega y agradeció el trabajo que realizó en la banca de la selección.

«Triste, con pena, porque estábamos trabajando bien, lo veía en todos los entrenamientos. Creo que es injusto por lo que entregaba cada jugador. Es responsabilidad un poco de los jugadores, nosotros mismos de estar más concentrados en lo que queremos», señaló Sánchez.

Rescató jugadores jóvenes. Nada, trabajó profesionalmente y agredecerle lo que hizo. Qué más voy a decir», sumó sobre el proceso de Berizzo en Chile.

«Tenemos la pelota siempre, pero no entra el gol. Agradecerle (a Berizzo), no tengo nada más que decirle. Trabajó siempre serio, me encantó como entrenador y espero volverlo a encontrar en el futuro«, añadió.

«Creo que rescató jugadores jóvenes, trabajó profesionalmente, agradecer lo que hizo, ¿qué más le voy a decir?», sentenció Maravilla.

Sobre el opaco empate con Paraguay, Alexis expresó que «nos desesperamos un poco. Con uno más teníamos que estar más tranquilos y es parte de los jugadores que están debutando recién. Están llegando y es parte de adaptarse».