Luego de la renuncia de Eduardo Berizzo, Gustavo Quinteros asomó como uno de los principales candidatos para reemplazarlo en la banca de la selección chilena. Sin embargo, el DT de Colo-Colo se habría bajado de la carrera para asumir en la Roja.

Así lo aseguró Majo Gavilanes, periodista ecuatoriana que reveló una conversación que tuvo con el director técnico de los albos.

“Ayer conversé con él, tenemos una amistad desde que estuvo en Emelec. Siempre nos mantenemos en contacto. Le pregunté y me dijo: ‘No, no voy a dirigir a Chile’”, afirmó la comunicador en el canal de Youtube del periodista de AS Chile, José Fernández.

La periodista compartió otra de las respuestas que le dio Quinteros. “Me dijo: ‘Sé que después del partido de Ecuador y Chile van a anunciar al nuevo técnico. Solamente sé eso”, completó.