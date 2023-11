Comparte

El presidente de Blanco y Negro, Alfredo Stöhwing, confirmó que el trascendental duelo entre Colo-Colo y Unión Española de este domingo se disputará en el Estadio Monumental, pese a los daños producidos por los dos recitales de Roger Waters en la cancha de Macul.

«Sí o sí el partido ante Unión Española se juega el Monumental. Nosotros siempre esperamos que si se comprometen a devolvernos la cancha en buenas condiciones, eso ocurra. Así que para nosotros es una desagradable sorpresa«, señaló sobre las condiciones en las que quedó la cancha del Cacique tras los recitales de Roger Waters.

«Es una lástima el daño producido, que son dos franjas horizontales grandes«, complementó.

Tras la reunión de directorio de la concesionaria que dirige el rumbo del Cacique, Stöhwing señaló que se deberían revisar los contratos que se hacen con las productoras para los eventos musicales que se realicen en instancias decisivas del Campeonato.

«Ahí hay una irregularidad, por supuesto, porque el contrato dice que tienen que devolver la cancha en perfectas condiciones. Así que bueno, estamos haciendo todos los esfuerzo y se va a trabajar desde el jueves en la noche, inmediatamente terminado (el recital de The Cure), para llegar con la cancha en buen estado, para el domingo», aseguró el dirigente.

Sobre el acuerdo con la productora que trajo a Roger Waters a Chile, Stöwhing expresó que «este contrato se firmó hace mucho tiempo, yo no recuerdo si ya estaban absolutamente ratificadas las distintas fechas. Entonces, no podría decir porque realmente no me acuerdo, Y por supuesto que la idea es no hacer calzar conciertos con fechas importantes».