Comparte

El director técnico de Colo-Colo, Gustavo Quinteros, palpitó el duelo ante Unión Española y le restó importancia al estado de la cancha del Estadio Monumental, la cual sufrió serios daños tras los shows artísticos de los últimos días.

“Hoy (viernes) no la vi. Espero que esté bien para el partido, confío y he visto que se está trabajando para que la cancha llegue de la mejor manera. Espero que sea así, que los dos equipos podamos jugar un buen fútbol y que sea un tema que no tengamos que hablar”, dijo el DT en conferencia de prensa.

“He quedado con los jugadores en que nosotros no podemos poner excusas para nada, debemos salir a jugar, superar al rival y sin pensar en lo que pueda afectar negativamente”, añadió.

Por último, señaló que “después del partido, con la opinión de los protagonistas, que son los que jugarán, sabremos del estado de la cancha”.