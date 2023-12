Comparte

Mauricio Pellegrino, técnico de Universidad de Chile, se refirió al «silencio» que ha mantenido la dirigencia de Azul Azul acerca de su renovación para la próxima temporada. Mientras que en lo futbolístico, la U aún no consigue un cupo internacional para 2024.

«Con respecto al futuro», comenzó diciendo en conferencia de prensa, «yo no he tenido ninguna conversación y el silencio también habla por si solo y es una actitud, no hacer nada también es una actitud», señaló el DT.

«Me hubiera gustado tener una respuesta al respecto por la institución se lo merece y está perdiendo tiempo, pero es lo que me toca en este rol de entrenador, en semanas de incertidumbre», añadió.

A las consultado sobre su continuidad en Universidad de Chile, Pellegrino fue claro en explicar que «no son preguntas para mí, son para la dirección del club. Es normal que pase en esta etapa del año, que se empiecen a barajar nombres. Para mí, en todo caso, es más importante qué podemos dejar nosotros para el año próximo, que el futuro entrenador o qué va a pasar con Pellegrino», continuó.

Sobre el mismo tema, el adiestrador profundizo y dijo que «nosotros los que terminamos contrato a final de temporada, tenemos la obligación, por dignidad, de trabajar y competir hasta el último día. Después del año difícil que hemos tenido, ustedes nos han dicho que hemos roto un récord de estar seis meses, bueno llegar a los 12, con todas las adversidades y superarse es muy bonito. Este equipo nunca me ha fallado en el compromiso. El hincha también ha acompañado».

«La U es un lugar en el que todo el mundo quiere seguir, no hay entrenadores que no les guste estar acá, incluso en los momentos difíciles y yo he venido en una parada muy difícil y creo que estamos mejor que cuando llegué, a pesar de que no le hemos dado al club todo lo que deseaba. Esta es una institución fantástica y estoy orgulloso de estar acá», sentenció.