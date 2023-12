Comparte

Matías Zaldivia sorprendió con su arribo a la Universidad de Chile a inicio del mercado de fichajes. Es que su pasado por Colo-Colo generó más que algún comentario. Sin embargo, a punta de buen fútbol y personalidad logró ganarse el cariño de los hinchas azules y la renovación con el cuadro laico, ya que cumplió con los minutos jugados acordados en la cláusula contractual.

En ese sentido, el defensor ya se plantea el 2024 con los azules e indica que “para mí hay que apuntar a ser campeón. Este fue un año de estabilidad y transición, pero creo que el año que viene tenemos que competir por cosas importantes».

Además, en diálogo con TNT Sports agregó que “ojalá que quedemos en Copa Sudamericana para pelear una copa, creo que es más abordable que la Libertadores hoy en día y si armamos un plantel fuerte, podemos pelear la copa como el torneo”.

Por otro lado, Zaldivia se refirió a su pasado albo y reveló que “hoy me gusta más el azul que el blanco. (…) Sí, a nivel deportivo fue una decisión difícil (ir de Colo-Colo a la U), pero por suerte fue la decisión correcta».

En la misma línea, agregó que “al principio fue un poco raro, pero estoy agradecido de la gente del club porque desde el principio me trataron de una manera espectacular y me hicieron sentir muy cómodo. Me hicieron sentir parte de la familia muy rápido. Nunca me arrepentí de venir a la U de Chile”.

“Sabía que al principio la gente de la U no estaba contenta con mi llegada, pero era algo normal que entendía y sólo pedí que me dejaran la posibilidad de mostrarme dentro de la cancha. Hoy siento mucho el cariño de la gente”, sentenció el defensa de la U que se perderá el duelo de este domingo ante Cobresal por suspensión.