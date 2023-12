Comparte

Jude Bellingham si no es el mejor jugador del momento, pega en el palo. El buen pasar del volante del Real Madrid le valió recibir el premio Golden Boy como el mejor jugador sub 21 de 2023. El galardón fue entregado por el diario italiano Tuttosport en la ciudad de Turín.

Con solo 20 años, el inglés se transformó en el primer jugador del conjunto madridista en obtener este trofeo.

«Gracias por la hospitalidad y por este honor, por dejarme unirme a este prestigioso premio y lista de jugadores que lo han recibido. Esto es algo que he ganado también por jugar con grandes jugadores. Es algo que he aprendido desde que empecé en el Birmingham, la responsabilidad de ayudar siempre al equipo. Soy muy afortunado de jugar con grandes jugadores», aseguró el futbolista durante la ceremonia.

«Es increíble escuchar los halagos, pero no estoy de acuerdo en ser el mejor. Lo que para mí cuenta es ayudar, trato de mejorar partido a partido y estoy concentrado para ser el mejor pero todavía queda. Los objetivos tienen que ser grande cuando juegas en el Real Madrid y en Inglaterra, de los que estoy muy orgulloso de representar. Lo daré todo para dar lo mejor en ambos», añadió.

El ex Borussia Dortmund señaló que «No sabría qué hacer si no jugara al fútbol, así que agradezco a mi familia por haberme apoyado. El fútbol me ha dado todo lo que tengo. Es un honor y una responsabilidad ser un modelo para los pequeños. No soy perfecto, por ahora me centro en jugar al fútbol y disfrutarlo, ese es el mensaje que les puedo dar».

El inglés obtuvo este reconocimiento luego de quedarse con el 97 por ciento de las votaciones, 45 de los 50 jueces votaron por él. El resto votó por Jamal Musiala, del Bayern Münich, y Xavi Simons del RB Leipzig.