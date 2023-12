El campeón del mundo Lionel Messi fue nuevamente reconocido por su carrera y su año 2023. Es que el delantero del Inter Miami ahora fue distinguido por la revista estadunidense Time como el “Atleta del año”: la primera vez que seleccionan a un futbolista.

Este reconocimiento coincide con la llegada de Messi a Miami y su debut con la camiseta rosa, donde anotó un golazo de tiro libre Fort Lauderdale.

De hecho, la revista destaca que “aquí estaba el mejor jugador de fútbol vivo, posiblemente el mejor que jamás haya jugado el juego más popular del mundo, que el año pasado llevó a Argentina a su primera victoria en la Copa del Mundo en casi cuatro décadas, vistiendo el uniforme de un club que ocupa el último lugar en los Estados Unidos”.

Así mismo, la revista destaca la influencia del argentino en la MLS, atrayendo el interés de nuevos hinchas: “Messi marcó su llegada a Estados Unidos anotando 10 goles en siete partidos de la Leagues Cup mientras llevaba al Inter Miami al campeonato. Una molesta lesión frenó su ritmo en la MLS en septiembre, pero eso apenas importó. A los 36 años, dos décadas después de su carrera sin igual, Messi proporcionó un estímulo singular al fútbol en Estados Unidos. La asistencia, los precios de las entradas, la venta de merchandising y la audiencia se dispararon. Sus juegos adquirieron la sensación de un renacimiento religioso”

“Messi es un acelerador. Con el atleta más venerado e influyente del planeta jugando en Miami durante al menos los próximos dos años, todavía rindiendo en la cima de su juego (ganó otro Balón de Oro como el jugador del año del mundo, su octavo, a fines de octubre), Estados Unidos es ahora una nación futbolística. Una nación futbolera”, resalta el texto.

