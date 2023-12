Comparte

Este sábado Universidad Católica buscará salvar el año ante Unión La Calera. Un triunfo les basta a los Cruzados para asegurar su presencia en la Copa Sudamericana 2024 y en la precordillera están conscientes de la importancia que tiene este partido para el equipo.

Bien lo señaló Cristián Cuevas en conferencia de prensa, quien analizó la temporada de la UC y fue claro en decir que "fue un año bien irregular para nosotros, pero seguimos teniendo opciones. El sábado es la última que tenemos. Estamos más ilusionados que nunca, es lo que va a marcar el 2024, no queremos quedarnos sin esa chance, es lindo jugar copas todos los años".

"Hemos tenido diferentes cambios en el año, jugadores que se fueron, nos ha tocado improvisar, jugadores que no están en sus posiciones, pero lo han hecho de buena forma y se han tratado de entregar de la mejor manera al equipo", añadió el ex Chelsea.

Además, el volante por izquierda aprovechó de contar acerca de su continuidad o no el club: "En mi contrato tengo un par de cláusulas, para mí personalmente siento que no es el momento de hablar de si voy a renovar, si es automático o no... queda poco, es la última semana y queda un partido, prefiero enfocarme en eso, que es el partido más importante para nosotros en el año, queremos ganar y meternos en copa".

¿Renovará en la UC?

Sobre los errores defensivos que mostró Universidad Católica en el empate ante Deportes Copiapó, Cuevas fue bastante crítico y apuntó a que "claramente no podemos cometer los errores del partido pasado, no estábamos tan concentrados, pero dentro de los últimos partidos que hemos jugado fue uno de los que más creamos situaciones de gol, quizás pudimos ganarlo. Me quedo con eso, lo positivo, que nunca bajamos los brazos".

Respecto de su cometido en la cancha, el ex jugador de Huachipato aseguró que "hoy me he sentido bastante cómodo. Partido a partido me sentía mejor de la lesión. Obviamente estar en Católica te exige jugar copa internacional y teniendo aún una opción, el próximo año sería lindo para los jugadores que se quedan, para el club y la gente. No pudiste pelear el campeonato en los últimos dos años y jugar una copa internacional sería lindo. Esperamos terminar bien el campeonato".

Al finalizar Cuevas tuvo palabras para el rival de este sábado: Unión La Calera. "Va a ser un partido no habitual para ellos porque en el año, por lo que he visto, Calera sale a jugar de igual a igual. No sé si este partido, por la diferencia de puntos con nosotros, irán a jugar de otra manera, no lo creo. Creo que irán de igual a igual, que se dará un lindo partido y, también, remarcar que pasa por nosotros. Depende de nosotros, ganando nos metemos directo en la copa y eso queremos, que sea por nosotros y no por otros resultados", sentenció.