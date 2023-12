Comparte

Luego de descender con Magallanes, el técnico Mario Salas puso la mente en la final de la Copa Chile, en la que enfrentará a Colo-Colo en el Estadio Tierra de Campeones, de Iquique, y resaltó el "estímulo" que le da a sus dirigidos ir por un nuevo título frente al Cacique.

"Vemos esta Copa Chile como un bálsamo, para que nuestra hinchada tenga una alegría. Será un lindo partido con Colo-Colo. Es una oportunidad, un desafío. Vemos esto como la posibilidad de reinventarnos, que somos capaces de levantarnos del golpe que tuvimos", aseguró en conferencia de prensa.

"No hay cosa que nos motive más que jugar una final contra Colo-Colo, es un doble estímulo. Veo un partido difícil, más allá de que no haya sido campeón es un equipo que juega muy bien de la mano de Gustavo", añadió el ex entrenador de Universidad Católica.

"Esperamos que sea un buen partido. Magallanes va a estar a la altura de la final de la Copa Chile frente a un gran rival", finalizó.