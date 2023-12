Comparte

En su llegada a la cena de fin de año de Universidad de Chile, en la cuál estuvo invitado el plantel campeón de la Copa Sudamericana 2011, Marcelo Díaz conversó con los medios de comunicación y señaló que sería un sueño para él volver a la U este 2024.

Ante la consulta de que si le gustaría volver a Universidad de Chile, Díaz fue tajante en decir "claro que sí, la U es mi casa y obviamente me encantaría volver. Vamos a ver qué sucede en las próximas semanas. Me encantaría, es un sueño que tengo, que creo que tienen todos los hinchas y esperemos que se pueda dar".

"Me encuentro muy bien físicamente. Hice un año bastante parejo, pude jugar la mayoría de los partidos que teníamos en carpeta y eso me dejó muy conforme. Me pude demostrar a mí mismo que estoy vigente todavía y lógicamente que tuve muy altos rendimientos en algunos pasajes, y en otros no tanto, por una cuestión también de equipo. Me quedo contento con eso", señaló al repasar su 2023 junto a Audax Italiano.

Para finalizar, Care Pato expresó: "Extraño todo de la U, La hinchada primeramente, pero todo".