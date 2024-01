Comparte

Jordhy Thompson ya está en Rusia. Luego que la orden de arraigo nacional en su contra fuera levantada, el atacante chileno dejó el país para sumarse a FC Orenburg, club al que llega a préstamo.

Sin embargo, el viaje del ex Colo-Colo no estuvo exento de problemas, puesto que en primera instancia estaba programado para el sábado, pero no pudo tomar el avión, ya que el vuelo estaba sobrevendido.

Por ello, Thompson debió retrasar su viaje para este domingo, y esta jornada se conocieron más detalles de su vuelo, el cual realizó en primera clase.

“Nuevo comienzo. Gracias a Dios por esta nueva oportunidad, vamos con todo”, publicó Thompson en su cuenta de Instagram junto a algunas fotografías de su viaje.