Comparte

En conversación con Javier Parra en “Protagonistas” de Agricultura TV, Lucas Nervi, reveló detalles de su paso por los Panamericanos y experiencias personales.

“Cuando era niño lo pase mal, debido a esto yo no tengo muchos recuerdos, me molestaban pero no era algo tan dirigido. Lo tengo medio bloqueado. El año pasado fui a la psicóloga que tenía cuando chico, descubrí que para mi realizar deporte era un lugar seguro”, expresó, el campeón Panamericano.

En la conversación con Protagonistas, el atleta nacional se refirió a su video viral en el metro. “Yo entreno en el estadio nacional, y siempre me voy en metro, no fue algo del momento, es una rutina para mi. Si yo no ganaba la competencia, igual me iba a ir en metro, no había ninguna diferencia, pero fue muy bonito, estaba mi familia. Yo quería pasar piola, tenía la medalla adentro, pero mis cercanos me levantaron la medalla y gritaron oro para Chile”, dijo Nervi.

A propósito de todo el revuelo que causó su parecido a Ben Brereton, Lucas Nervi contó su experiencia al conocerlo. “Es un meme el tema, cuando lo conocí fue super liviano, es super bacan la onda del compadre, después de la ceremonia que preparó la selección de fútbol pudimos compartir un rato”, mencionó el ingeniero.

Nervi, atleta que practica el lanzamiento de disco, al ser preguntado si es de la UC o Colo-Colo respondió: “ Soy del Colo, la UC me reconoció por ser estudiante, uno no va mucho a la universidad siendo deportista, pero claro hay un cariño. El homenaje de Colo-Colo fue otra cosa, estaban los hinchas del equipo, pude compartir con Bryan Cortés, cuando estaba muy lesionado, hice la preparación junto a él, además los dos teníamos pubalgia”, confesó el campeón Suramericano.