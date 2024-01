Comparte

El tenista chileno Gonzalo Lama (515° del mundo) anunció su retiro del tenis profesional, en medio de lo que estaba siendo la preparación del equipo chileno de Copa Davis, para la serie por el repechaje mundial ante Perú.

El Leon, en entrevista con La Tercera, explicó los motivos para poner punto final a su carrera con tan solo 30 años: "Tuve la mala suerte de recaer en una lesión que venía trayendo y resultó que tiene que derivar en una operación y, con todo el desgaste que eso implica desde lo mental, desde lo físico, desde la incertidumbre, cosas con las que vengo lidiando hace mucho tiempo. Por primera vez he decidido darle prioridad a mi salud mental y sé que esto fue la gota que rebalsó el vaso".

"Al menos como profesional tomo esta decisión del retiro. Es una decisión muy visceral. Creo que no me puedo reprochar en nada como hice las cosas, quizás alguna decisión que otra, pero fue muy natural desde el momento en que yo sabía que me tenía que operar", añadió.

Además, sostuvo que una de las primeras personas con las que conversó su decisión fue el capitán del equipo chileno de Copa Davis, Nicolás Massú. "Le fui a decir para que tomara la decisión de cambiarme del equipo y lo segundo que le conté fue que no seguía jugando más por este problema físico que vengo trayendo. Me dijo que 'me veía tranquilo; que me veía feliz; que si no tenía las ganas de seguir esforzándome con la fuerza mental que había que tener para volver de una lesión así, estaba bien", señaló.

Este sábado, en el Court Central Anita Lizana del Estadio Nacional, Gonzalo Lama, quien ganó dos títulos Challenger y disputó la Copa Davis junto a Chile, recibirá un homenaje durante la serie entre Chile y Perú.