Comparte

Jaime García pasó a ser uno de los mejores entrenadores del fútbol chileno a quedarse cesante, sin posibilidades claras de trabajo. Una situación que tiene bastante complicado y decepcionado al entrenador que logró hechos históricos con Ñublense, como su inédita clasificación a Copa Libertadores.

“No quiero hablar con nadie. Estoy con pena, me siento mal y desilusionado. Estoy dedicado a mi madre y nada más. Me ha servido mucho. Estoy en un proceso de tranquilidad, no estoy preocupado del fútbol”, reveló el DT en diálogo con La Tercera.

En la misma línea añadió que “me arranqué un poco de todo porque quiero tener paz, tranquilidad. No quiero aparecer en la prensa tampoco. Estoy desilusionado de eso. Estoy feliz con mi mamá. La vida me puso a mi madre, para cuidarla”.

Por otro lado, le puso punto final al episodio con Hernán Caputto: “No voy a hablar nada. Estoy tratando de estar bien. Si todos se preguntan por qué estoy sin trabajo, yo también. Las estadísticas hablan. De lo que hablan los demás no me puedo hacer cargo”.

“El fútbol es difícil. Ser técnico es difícil y verdad hay una sola. Soy un técnico que ha respetado a todos. Soy de una línea y la respeto. He hecho las cosas bien, súper bien”, cerró García.