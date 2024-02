Comparte

Las malas noticias no cesan para el delantero chileno Joaquín Montecinos en México. Es que el jugador del Querétaro, que no suma muchos minutos en su club, sufrió una rotura de ligamentos cruzados, la cual lo tendrá varios meses de baja.

El atacante que no juega de octubre del 2023 confirmó la lamentable noticia en diálogo con Fox Sports MX, donde contó que “tuve un partido con la sub 23, quería agarrar ritmo y volver a jugar lo antes posible con el equipo… Yo estaba feliz, volver a jugar, aunque fuera en una serie menor me servía, pero lamentablemente tuve una lesión grave, me corté el ligamento y ahora va a ser un largo tiempo para recuperarme”.

“En un principio me iba a ir, el técnico tomó la decisión de que no me tenía en los planes. Lamentablemente había ofertas muy bajas y el club tomó la decisión de dejarme. Estuve un montón de tiempo aparte, fueron momentos complicados. Tenía muchas ganas de jugar en Querétaro y demostrar el jugador que soy”, lamentó el exjugador de Audax Italiano.

“Tengo mucho apoyo de la gente, pese a que he jugado poco, tuve pocas oportunidades, pero ahora se rompe todo porque, lamentablemente, me tengo que operar, tengo que recuperarme, se me termina el contrato en un par de meses más, así que estoy muy triste. Me gustaría haber entregado mucho más al club, pero vamos a ver qué depara el futuro. Ahora estoy concentrado en recuperarme de la mejor manera y seguir luchando para que mi carrera tome un buen rumbo otra vez… Tenía muchas ganas de estar acá”, cerró el chileno que hace un tiempo fue ofrecido a Colo-Colo.