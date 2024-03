Comparte

Previo a su viaje a Paraguay por el sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores, el gerente deportivo de Colo-Colo, Daniel Morón, afirmó que están en la búsqueda de un refuerzo para reemplazar al lesionado César Fuentes.

“Estamos trabajando con respecto a una incorporación, que es la única que podemos hacer producto de la lesión de César (Fuentes). Tenemos ahora un buen espacio para poder descansar de esta competencia que fue seguida para nosotros, con los dos partidos con Godoy Cruz y Trinidense, más los partidos de Campeonato Nacional”, dijo en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez.

“Ahora tenemos un espacio de dos semanas para volver a competir, lo que le viene bien al equipo, así que ahí estamos esperando encontrar el jugador que queremos, que buscamos. No es fácil en un mercado que está cerrado casi en todos lados, donde todos los equipos están conformados sacar un jugador de algún equipo no es fácil, es como si quisieran venir a sacarnos un jugador a nosotros, no sería fácil. Pero estamos en esa búsqueda. Todavía tenemos un plazo de tiempo y esperamos poder encontrarlo”, agregó.

Morón, además, se refirió a la baja de Carlos Palacios en los amistoso de La Roja, explicando que la ‘Joya’ “tenía un tema en su tobillo que no le permitió subirse en esta nominación a la selección. Me imagino que para él debe haber sido doloroso, frustrante por la situación, pero vendrán cosas muy importantes para él en lo que resta del año”.