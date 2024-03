Comparte

Juan Jesus, central brasileño de Napoli, denunció insultos racistas por parte del italiano Francesco Acerbi, durante el empate 1-1 ante Inter de Milán.

El defensor del elenco napolitano, autor del gol del empate, llamó al árbitro Federico La Penna al minuto 59 del partido para reclamarle de forma vehemente.

“No me parece bien, me ha llamado negro y eso no me parece bien”, le habría dicho el brasileño al juez, según consignaron medios locales, mientras señalaba el parche contra el racismo que portaron los equipos este fin de semana.

El juez del encuentro escuchó los reclamos de Jesus y luego llamó a Acerbi, manteniendo un breve diálogo con ambos futbolistas, para luego reanudar el juego.

Tras el compromiso, el brasileño dijo a DAZN que “lo que pasa en el campo se queda en el campo. Allí se dice de todo, pero él vio que fue demasiado lejos y se disculpó. Es un buen chico, se disculpó y cuando el árbitro pitó, quedó todo atrás. Espero que no vuelva a ocurrir, es un chico inteligente”.

Luego, en su cuenta de Instagram, Juan Jesús señaló que “he defendido a mi equipo y a mis derechos de la manera que he considerado más justa. Feliz por el gol y por nuestra reacción”.

Por su parte, Acerbi arriesga que el árbitro del partido abra un expediente en su contra, lo que podría desencadenar en una sanción por parte de las autoridades del fútbol italiano.