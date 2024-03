Comparte

El futbolista argentino Ángel Di María y su familia fueron amenazados en la ciudad de Rosario, Argentina, luego de recibir un paquete sospechoso en el barrio donde se hospedan cuando visitan el país.

El hecho tuvo lugar en la madrugada del lunes, donde desconocidos lanzaron un paquete envuelto en nailon color negro con la descripción “Flia Di María” al domicilio del jugador.

De acuerdo a lo informado por medios locales, tras leer el mensaje, los familiares del futbolista de Benfica de Portugal, entregaron rápidamente el paquete a la policía.

Según Infobae, el mensaje enviado fue: “Decile a tu hijo Ángel que a Rosario no vuelva más porque si no le cagamos matando un familiar. Ni (Maximiliano) Pullaro te va a salvar. Nosotros no tiramos papelitos. Plomo y muerto tiramos”.

Actualmente la amenaza está siendo investigado por la policía de Santa Fe y la justicia provincial.