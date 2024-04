Comparte

El máximo accionista de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, reaccionó al anuncio de remodelación del Estadio Monumental, del presidente de la concesionaria, Alfredo Stöhwing.

“No es un proyecto, es una carta Gantt, es un modo de trabajo que se podría llevar adelante, para mí nada nuevo. No vi ningún elemento nuevo que pudiera decir que hay un trabajo de fondo para desarrollar el proyecto que queremos”, dijo tras la ceremonia de celebración de los 99 años del club.

“La presentación me pareció seria, pero una cosa es ver una bonita presentación en un Powerpoint y otra cosa diferente es plasmarlo en la realidad”, agregó.

Sin embargo, Mosa advirtió que “no hay un proyecto todavía, no hay una maqueta, no hay un presupuesto… yo dudo que con 50 millones de dólares vayamos a hacer un estadio nuevo. Si a la Católica le costó 40 millones de dólares un estadio para veinte mil y nosotros queremos uno para sesenta mil, los números no calzan”.

Por último, Mosa criticó la fecha en que se hizo el anuncio, considerando las próximas elecciones de Blanco y Negro. “Yo creo que no era el momento. Tuvieron doce meses para poder entregar al directorio ciertas pautas de avance y ciertas pautas de trabajo que se habrían puesto en marcha con el coordinador. Pero presentarlo un día antes de la celebración de los 99 años y a una semana de una junta me parece un poco sospechoso, como diría el Bombo Fica”, lanzó.

“Sospechosa, sospechosa la cosa”, sentenció.