Comparte

El mandamás de Colo-Colo hasta esta jornada, Alfredo Stöhwing, conversó con los medios de comunicación en la previa de la votación que daría a Aníbal Mosa el sillón de la presidencia en Blanco y Negro. El dirigente se mostró sorprendido por la decisión del Club Social y Deportivo de apoyar la candidatura del ex presidente albo y aseguró que ve con preocupación esta nueva etapa del empresario dirigiendo los hilos del equipo.

Siento pena en el sentido de que habían un montón de proyectos. Yo creo que se estaba haciendo un gran trabajo en lo institucional, profesionalizándose, la preparación del Centenario, el estadio, el fútbol femenino, el fútbol joven, un montón de cosas que estaban andando muy bien, se había estructurado una buena administración, y el riesgo de que eso no camine bien en el futuro me entristece”, comenzó diciendo Stöhwing.

“Con la sorpresa, pensaba que teníamos un buen camino con el CSD, estábamos con muy buenas relaciones, con muchos proyectos en conjunto, así que muy extraño”, añadió.

Al ser consultado sobre la renuncia y la reincorporación de Eduardo Loyola al directorio de ByN, Stöhwing señaló que “encuentro una falta de respeto y una burla que para gatillar una elección renuncie un director con un determinado discurso de que había un compromiso y que un mes después esté de vuelta. Es una falta de respeto para todos los hinchas. Ustedes saben, es cosa de revisar los antecedentes de su periodo anterior (de Aníbal Mosa) en lo institucional, deportivo y financiero, le deseo la mejor de las suertes pero tengo aprensiones serias de que sea un grave perjuicio para el club”.

Ante el cambio de posición del CSD Colo-Colo, Stöhwing aseguró que “me han dado algunas explicaciones, pero muy débiles, no termino de entender y no sé si me están diciendo todos los acuerdos que deben haber. Me parece muy curioso porque habíamos tenido varias conversaciones bastante avanzadas en varias materias. Yo quería hacer un buen esfuerzo para trabajar en el Centenario y en lo del estadio, y les había dicho que a mi no me gusta que quien prepara las cosas después corte la cinta”.

“Les ofrecí que la junta del próximo año se hiciera en marzo o yo renunciara, cosa que el nuevo presidente fuera quien celebrara el Centenario. A mí no me interesa participar en las cosas que uno prepara. Les había sugerido que lo más conveniente es que el presidente del CSD fuera el presidente para el Centenario”, complementó.