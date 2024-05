Francisca Crovetto y Héctor Flores se consagraron campeones de la Copa del Mundo de tiro skeet en Bakú, Azerbaiyán.

La dupla chilena llegó a la final tras conseguir el segundo mejor registro del torneo con 145 de 150 impactos.

En la lucha por el título, en tanto, los nacionales superaron al binomio estadounidense compuesto por Jo Vizzi y Dustan Taylor por 45 a 42.

De esta forma, Crovetto y Flores ganaron su segunda Copa del Mundo, puesto que ya habían hecho lo propio en Osijek, Croacia, en 2021.

Gold for Chile! 🇨🇱 🥇

A pair of brilliant performances saw Hector Flores Barahona & Francisca Crovetto Chadid come out on top in the Skeet Mixed Team Final 👏#ISSF | #ISSFBaku pic.twitter.com/VSFCXcMExv

— ISSF (@issf_official) May 10, 2024