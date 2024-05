Arturo Vidal está de fiesta. El King celebra este 22 de mayo un nuevo cumpleaños, el número 37. Por lo mismo, el jugador de Colo-Colo ha recibido diferentes saludos del mundo del fútbol, sobre todo donde dejó huella.

🎂 Happy birthday to the man who won 9 league titles in 10 seasons:



2012 🏆 Juventus

2013 🏆 Juventus

2014 🏆 Juventus

2015 🏆 Juventus

2016 🏆 Bayern

2017 🏆 Bayern

2018 🏆 Bayern

2019 🏆 Barcelona

2020 🥈 Barcelona

2021 🏆 Inter



Arturo Vidal turns 37 today. 🇨🇱🥳 pic.twitter.com/sLY7Tk2RmD