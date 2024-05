El positivo desempeño de Gabriel Suazo en el Toulouse de la Ligue 1 de Francia ha generado que algunos equipos se fijen en él. De hecho, durante los últimos días apareció un supuesto interés desde la Premier League.

De acuerdo a lo informado por Transfers Toffee, el Everton de Inglaterra sigue de cerca al futbolista chileno para contar con sus servicios durante la próxima temporada. Aunque no es el único al que tienen en la mira, sino que también a otros cinco futbolistas, pero ninguno en la posición del ex Colo-Colo.

Esta información fue confirmada por el periodista francés Sébastien Vidal, quien aclaró, eso sí, que el Toulouse quiere retener a Suazo en el equipo y hacer cumplir su vínculo con el club, el cual se extiende hasta junio del 2026. Además, explica que su valor ronda los tres millones de euros, aunque este monto podría subir a cinco.

Por ahora, Gabriel Suazo aterrizó en Chile para enfocarse en el partido amistoso de La Roja ante Paraguay, donde buscará consolidar su nombre para la Copa América de Estados Unidos.

To the best of my knowledge, Everton have scouted and are interested in the following players;

🔵 Arthur Theate (Rennes) 🇧🇪

🔵 Wilfred Ndidi (Leicester) 🇳🇬

🔵 Gabriel Suazo (Toulouse) 🇨🇱

🔵 Wilfred Gnonto (Leeds) 🇮🇹

🔵 Gianluca Prestianni (Benfica) 🇦🇷

🔵 Che Adams (Saints) 🇬🇧 pic.twitter.com/7k1fDLg8Di