No hay duda que Claudio Bravo vive los últimos años o quizás meses como futbolista profesional. Así lo ha expresado el mismo arquero en conferencia de prensa con la Selección Chilena, donde además se refirió a las aspiraciones que hay en la inminente Copa América en Estados Unidos.

“Todos los desafíos son importantes, especiales, por un tema de lógica a mi edad. Pero intento disfrutar el día a día y el dónde me toque estar. Quiero hacer las cosas lo mejor posible y terminar una etapa magnífica en cuanto a lo que significa vivir y dimensionar estos periodos de Selección”, comenzó expresando el meta chileno sobre el torneo continental.

De hecho, en esa misma línea contó que en la Copa América “las aspiraciones siempre deben ser los más altas posibles y veremos en el camino si podemos acceder a ellas o no, pero nos preparamos bien y nos mentalizamos como grupo en ese aspecto. Es importante el papel en el que nos desempeñemos en esta Copa porque te marca mucho lo que serán las Clasificatorias”.

“Los desafíos de Copa América son difíciles e importantes y la experiencia dice que el relajo no te lleva a ningún lugar y cuando mejor hemos estado, cuando hemos tenido la sensación de fortaleza, nos ha llevado a hacer buenos papeles en el torneo”, añadió Claudio Bravo, quien se encuentra sin club.

No le teme al retiro

Aunque según expresó Bravo, el tema de que no tenga aún donde jugar y el futuro no le preocupa, de hecho, señaló que si tiene que dar un paso al costado y colgar los guantes lo hará.

“Todo lo que gira en torno a especulaciones sobre el futuro no me preocupa, hace muchos años que no lo hago, sino que me enfoco en el día a día y disfrutar en todo orden de cosas. Todavía no tengo las cosas claras. Sí he tenido acercamientos con varios destinos, pero quiero ser inteligente y saber elegir bien si parar o continuar, y eso lo va a determinar dónde me toque seguir”, expresó el portero de 42 años.

Finalmente, sobre el retiro indicó que “sí, es una opción, pero depende de lo que aparezca. Si las condiciones en cuanto a la adaptación no son óptimas, no tiene mucho sentido, llevo muchos años privilegiando ese tipo de cosas. Pero si no las encuentro, no pasa nada. No me preocupa en lo absoluto, porque llevo muchos años en esto, imagínate lo esclavizante que es esta actividad, y quieras o no, cuando traspasas la pared hay cosas que uno las logra disfrutar de otra manera y ya se va acercando ese momento”.