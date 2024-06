Comparte

Su nombre es Mauricio Molina, quien este martes fue notificado que participará en los Juegos Olímpicos de París 2024. Posterior al pitazo final de la goleada de Chile a Paraguay, el ciclista representante del Team Chile realizó esta locura.

A través de sus redes sociales, el chileno comentó como se le ocurrió esta idea.

En su video explica: “Todo comenzó con un desayuno en la Residencia Deportiva CAR (Centro de Alto Rendimiento). Revisando mi feed, noté que oficialmente me suben como atleta clasificado a París 2024″.

Tras esta noticia el ciclista comentó que los motivó para ir a ver el partido de Chile en el Estadio Nacional. “Al final del partido me entró la gran locura de querer entrar a la cancha y tener alguna imagen con alguno de los jugadores de la Generación Dorada y que creen, fue con el gran Alexis Sánchez”, sentenció.

Molina se refirió a la sanción que se le impuso tras este acto. En conversación con AS Chile, explicó: “Me dijeron que no iba a poder entrar a ver un partido durante un año. Esa es la sanción. Les dije que no había problema, que a mí solo me gustaba ver a la selección chilena”.