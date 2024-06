Comparte

El entrenador argentino Jorge Sampaoli recordó su paso por el seleccionado trasandino y se refirió a su salida luego del Mundial de Rusia 2018, donde cayó estrepitosamente ante Francia en octavos de final.

“Yo me hago cargo de lo mío. En toda mi carrera, siempre supe que no me podía hacer cargo de las alegrías y de las tristezas del público. Ni cuando ganamos ni cuando perdemos. Si no, me estaría comiendo la película que el sistema te propone”, dijo el ex DT de la selección chilena a Diario Marca.

“Aquello fue un proceso complicado. El equipo no estaba tan armado. Hicimos esfuerzos por armarlo, pero no sucedió. La gente creía que yo podía cambiar la realidad del fútbol argentino, y no pasaba por eso. No tuve tiempo suficiente y seguro que me equivoqué en algunas decisiones”, añadió.

Respecto a su responsabilidad por los resultados de la selección argentina en Rusia 2018, el casildense indicó que “tuve tiempo para reprochármelo. Entiendo que cuando las cosas no salen bien, hace falta buscar culpables. A mí me alcanza con reprocharme, en mi intimidad, lo mío. Nunca tuve la necesidad de hablar de nadie. Un amigo mío dice que el fútbol es un deporte que muere en cada fin de semana y renace cada tres días. Los mejores entrenadores son los que se ocupan de renacer”.

Al ser consultado sobre una posible ayuda de Lionel Messi para sacar adelante el proceso, Sampaoli contó que “Messi sabía lo que había, con un proceso complicado… e hizo lo que pudo”.

No da pistas sobre su futuro

Sin equipo desde su salida de Flamengo, Sampaoli no dio pistas sobre su futuro, aunque no descartó dirigir nuevamente en Brasil e incluso en el fútbol argentino. “No lo sé. Brasil es la Liga más exigente en la que estuve. 10.000 veces más que la española, por ejemplo. Se juega cada dos días, hay que ganar siempre, siempre, siempre… y más en el Flamengo. Hay una gran exigencia popular en los aeropuertos, en los hoteles, es muy intenso todo lo que se vive, sobre todo siendo entrenador. El Fla es el club más grande del mundo, con 45 millones de hinchas, no se puede perder ni un partido”, señaló.

“No le pongo nombre a mi destino. Sí quiero un proyecto donde pueda durar unos años. Tres o cuatro años como nunca estuve en un lugar”, agregó.

Por último, fue consultado dónde se ve dentro de 10 años. “Ojalá que en un fútbol diferente, con una dirigencia distinta… Pero eso es difícil. El fútbol cada vez es más cortoplacista. Pero es mi pasión, y ahí seguiremos. Es difícil renunciar a lo que se ama”, cerró.