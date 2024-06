Comparte

Lionel Messi no estará en París 2024. El delantero argentino del Inter Miami decidió no participar de los Juegos Olímpicos pese a la invitación de unirse a la selección sub 23 de Argentina.

El campeón del mundo en Qatar 2022 anunció que ya dio a conocer su decisión al entrenador del combinado trasandino y excompañero suyo en Barcelona, Javier Mascherano.

“Hablé con Masche y la verdad es que los dos entendimos la situación”, dijo en diálogo con ESPN.

“Fue un momento difícil porque ahora está la Copa América y serían dos meses seguidos en los que también estaría lejos del club y sobre todo que a esta edad (36 años) tampoco estoy para jugar todo… hay que elegir bien y sería demasiado jugar dos torneos seguidos”, completó.