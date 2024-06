Comparte

Ricardo Gareca tiene hasta este sábado 15 de junio para entregar la nómina definitiva de la Roja de cara a la Copa América 2024 y Pato Yáñez, en Puntapié Inicial, valoró la maduración que han tenido jugadores como Diego Valdés y Víctor Dávila con la camiseta de la selección.

En la edición matutina de Deportes en Agricultura, Yáñez señaló que “siento que, por fin, los que han estado en México en algún momento, demuestran lo que son allá, lo de Valdés y lo de Dávila, que hoy está en otro lado, que llegaban a la selección y no marcaban diferencias”.

“Muchos jugadores maduran tarde, como el plátano, que de repente viene verde y te madura días después. Estos jugadores han madurado un poco más tarde de cuando tenían buenos rendimientos en el fútbol mexicano y eso es una buena noticia. Me parece que la lucha por un puesto va a estar abierta”, añadió el ex delantero de la Roja.

Sobre las posiciones en el ataque de Chile, Pato Yáñez aseguró que “me gusta más Valdés en la posición de Alexis. A Sánchez lo saco de ahí y lo pongo en otro lado. Yo creo que Alexis debería jugar como segunda punta y dejar a Valdés ahí“.

Para Yáñez, lo mostrado por la Roja de Ricardo Gareca genera “ilusión. Con este fútbol, con este juego puedes quedar quinto o cuarto en las Clasificatorias al Mundial. No es una cuestión imposible”.

Hay recambio en la Roja

Al momento de analizar un posible recambio en la selección chilena, Patricio Yáñez ve con buenos ojos lo que están mostrando los más jóvenes del plantel, pero advirtió que una de las promesas más importantes de Chile en el fútbol europeo, Darío Osorio, tendrá que esperar su momento para ser titular con la Roja.

“Yo creo que Dávila, Alexis y Valdés se van a distribuir en esa zona, dejando a Vargas arriba y me parece que hay buenos recambios. Osorio tiene que esperar, por lo que muestra Alexis, Valdés y Dávila ¿A quién vas a sacar? Lo veo como una alternativa, como un cambio bueno”, sostuvo.

El arco de la Roja

Sobre el rol de Claudio Bravo, Yáñez fue claro en decir que “es un chico que le da seguridad a la defensa. Antes de ayer jugó una línea defensiva inédita con Catalán y Lichnovsky, y anduvieron bien y se complementaron. Me queda claro que Brayan Cortés pasa a ser el tercero de los porteros para el profe Gareca“.

Acerca del futuro del capitán de la Roja, el comentarista de Deportes en Agricultura reflexionó que “si Bravo termina Copa América y después no tiene club ¿Cómo lo hace para poder estar en la selección? Pero Gareca nos sorprende y, aunque no juegue, no tenga equipo, aunque esté retirado, él lo recupera y entiende que para su trabajo es útil y no hay que desesperarse. Quizás Bravo no tenga equipo y Gareca igual lo llama para la selección“.