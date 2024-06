Comparte

Valber Huerta volvió a vestir la camiseta de Universidad Católica. Esta jornada el defensor fue presentado como nuevo refuerzo cruzado y atendió por primera vez a los medios de comunicación tras su retorno al club.

“Desde que salí de acá mi intención siempre fue querer volver. Apenas supe que tenía la posibilidad de salir de Toluca, lo primero que pasó por mi cabeza fue volver y afortunadamente se dio”, dijo el zaguero en conferencia de prensa.

“Desde que me fui no dejé de ver un partido. Tengo muy buenas referencias de cómo trabaja el Cuerpo Técnico y estoy feliz de que les esté yendo bien”, agregó.

Por último, aseguró que su intención siempre fue regresar a la UC. “Las ganas de volver no me hicieron pensarlo ni por un segundo de ir a otro lugar. Sabía que volver acá era volver a casa y no había otro lugar mejor”, cerró.